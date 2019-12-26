Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Ozan Tufan, örnek bir davranışa imza attı... "Köy Çocukları Okusun" projesi kapsamında Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Arı köyündeki okulda eğitim gören öğrencilere spor malzemesi yolladı. Miniklerle görüntülü konuşan milli futbolcu, çocukların sorusu üzerine Beşiktaş derbisinde attığı gol sonrası yaşadığı duyguları paylaştı.
"Kadıköy'de Beşiktaş'a senelerdir yenilmiyorduk. Gol atmamın benim için de ayrı bir anlamı oldu. Bu nedenle çok sevindim ve çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı. Müdür yardımcısı Baran Andiç ise "Sağ olsun Ozan Tufan listeyi karşıladı. Bu bizi çok mutlu etti. Öğrencilerimiz adına çok mutlu olduk" diye konuştu.
Öğrenciler, masa tenisinde katıldıkları il ve bölgesel turnuvalarda büyük başarılara imza atıyor.
"Kadıköy'de Beşiktaş'a senelerdir yenilmiyorduk. Gol atmamın benim için de ayrı bir anlamı oldu. Bu nedenle çok sevindim ve çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı. Müdür yardımcısı Baran Andiç ise "Sağ olsun Ozan Tufan listeyi karşıladı. Bu bizi çok mutlu etti. Öğrencilerimiz adına çok mutlu olduk" diye konuştu.
Öğrenciler, masa tenisinde katıldıkları il ve bölgesel turnuvalarda büyük başarılara imza atıyor.
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