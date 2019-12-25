Uzman (çavuş) erbaş alımı başvuru şartları adaylar tarafından oldukça merak ediliyor. En fazla merak edilenler arasında ise uzman çavuş alımları bulunmakta. Bu bağlamda Jandarma 3. grup seçim aşamaları Ekim ayında bitmişti. Kasım ayı sonunda 4. grup duyurusu geldi. Aralık ayının son haftasında ise seçim aşamalarının alınması bekleniyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı gibi kurumların bünyesinde çalışan uzman erbaş/çavuşlar ülke güvenliğini sağlamada büyük rol oymaktadır. Peki uzman (çavuş) erbaş alımı 2020 başvuru şartları nedir? Detaylar takvim.com.tr'de

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