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  • 25.12.2019 20:06
  • Son Güncelleme: 25.12.2019 20:06

'de yarın okullar tatil mi? 26 Aralık Perşembe MEB geldi mi?

ve Adana'da etkisini gösteren sağanak yağışların ardından okulların tatil olup olmayacağını merak ediliyor. Bu kapsamda Mersin'de yaşayan öğrenci ve veliler özellikle şu saatlerde Mersin'de yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Peki, 26 Aralık Perşembe MEB Mersin için tatil açıklaması geldi mi? İşte merak edilen detaylar...

Mersin'de yarın okullar tatil mi?

Mersin'de etkisini gösteren sağanak yağışlar nedeniyle yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Dün açıklama yapan Mersin Valisi Ali İhsan Su, kentte akşam başlayan yağış sonrasında sosyal medyada okulların tatil edileceği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu bildirmişti. Peki, Mersin'de yarın okullar tatil mi? 26 Aralık Perşembe MEB Mersin tatil açıklaması yapıldı mı? İşte detaylar...

MERSİN'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Mersin'de okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.

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