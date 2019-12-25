Mersin'de etkisini gösteren sağanak yağışlar nedeniyle yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Dün açıklama yapan Mersin Valisi Ali İhsan Su, kentte akşam başlayan yağış sonrasında sosyal medyada okulların tatil edileceği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu bildirmişti. Peki, Mersin'de yarın okullar tatil mi? 26 Aralık Perşembe MEB Mersin tatil açıklaması yapıldı mı? İşte detaylar...

MERSİN'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Mersin'de okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.