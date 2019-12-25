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  • 25.12.2019 09:14
  • Son Güncelleme: 25.12.2019 09:16

'de yolcu otobüsü devrildi: 23 kişi yaralandı

'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik sında 23 kişi yaralandı. Kazanın ardından Pınarbaşı-Gürün yolu ulaşıma kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

, Gürün-Pınarbaşı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 'dan 'ya gitmek için yola çıkan H.B. yönetimindeki 65 AV 245 plakalı yolcu otobüsü, Pınarbaşı'na 35 kilometre kala kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Kazanın ardından can pazarı yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma, itfaiye ve ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Vedat A., Faruk D., Uğur S., Numan Ç., İsmetullah M., Hasan K., Sümeyye F., Halil İbrahim Y., Said K., Hayrullah B., Eray B., Mustafa O., Hacı E., Melike Y., Atacan T., Erdal O., Hubri O., Sema O., Duran T., Refik Ç., Faik A., Murat S. ve Yunus C. ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından Pınarbaşı-Gürün yolu ulaşıma kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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