Güldüren’in acı kaybı Bursa'da kendisinden 1 gündür haber alınamayan Mediha Türkyılmaz'ı (65) arama çalışmaları başlatıldı. Dün Kazancı Göleti'nde bir kadın cesedi bulundu. Türkyılmaz'a ait olduğu tespit edildi. Talihsiz kadının, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen İsmail Güldüren'in kayınvalidesi olduğu öğrenildi.

Bursa'da kendisinden 1 gündür haber alınamayan Mediha Türkyılmaz'ı (65) arama çalışmaları başlatıldı. Dün Kazancı Göleti'nde bir kadın cesedi bulundu. Türkyılmaz'a ait olduğu tespit edildi. Talihsiz kadının, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen İsmail Güldüren'in kayınvalidesi olduğu öğrenildi.





Mediha Türkyılmaz kendisinden 1 gündür haber alınamayanarama çalışmaları başlatıldı. Dün Kazancı Göleti'nde bir kadın cesedi bulundu. Türkyılmaz'a ait olduğu tespit edildi. Talihsiz kadının,Mediha Türkyılmaz TÜM MANŞETLER