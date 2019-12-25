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Güldüren’in acı kaybı

Bursa'da kendisinden 1 gündür haber alınamayan Mediha Türkyılmaz'ı (65) arama çalışmaları başlatıldı. Dün Kazancı Göleti'nde bir kadın cesedi bulundu. Türkyılmaz'a ait olduğu tespit edildi. Talihsiz kadının, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen İsmail Güldüren'in kayınvalidesi olduğu öğrenildi.

Güldüren’in acı kaybı
Bursa'da kendisinden 1 gündür haber alınamayan Mediha Türkyılmaz'ı (65) arama çalışmaları başlatıldı. Dün Kazancı Göleti'nde bir kadın cesedi bulundu. Türkyılmaz'a ait olduğu tespit edildi. Talihsiz kadının, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen İsmail Güldüren'in kayınvalidesi olduğu öğrenildi.


Mediha Türkyılmaz

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