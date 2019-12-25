Fikirler yarışacak

Yıldız Holding'in atıştırmalık şirketi pladis'in, üniversiteliler için düzenlediği 'en parlak fikirler yarışması bizz@ kampüs'e başvurular başladı. Öğrenciler, www.bizzkampus. com adresinden 26 Ocak 2020 tarihine kadar başvuru yapabilecek. Bu yıl projeler Ülker Halley için hazırlanacak.
- Yaşam
- 25.12.2019
- Gazete
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