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Fikirler yarışacak

 Holding'in atıştırmalık şirketi pladis'in, üniversiteliler için düzenlediği 'en parlak fikirler yarışması bizz@ kampüs'e başvurular başladı. Öğrenciler, www.bizzkampus. com adresinden 2020 tarihine kadar başvuru yapabilecek. Bu yıl projeler için hazırlanacak.

Fikirler yarışacak
Yıldız Holding'in atıştırmalık şirketi pladis'in, üniversiteliler için düzenlediği 'en parlak fikirler yarışması bizz@ kampüs'e başvurular başladı. Öğrenciler, www.bizzkampus. com adresinden 2020 tarihine kadar başvuru yapabilecek. Bu yıl projeler için hazırlanacak.

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