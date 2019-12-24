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Yüzdü yürüdü

İstanbul'da 27 yıl önce geçirdiği ameliyat sonrası felç kalan 45 yaşındaki Sevtap Satır, kardeşinin teşvikiyle tanıştığı spor tesisinde yüzme sporuyla hayatını değiştirdi. Her şeye rağmen hayattan kopmayan ve yıllarca dışarı bile çıkmayan Satır, Sarıyer’deki bir havuzda yüzerek ayağa kalkmayı başardı.

Yüzdü yürüdü
İstanbul'da 27 yıl önce geçirdiği ameliyat sonrası felç kalan 45 yaşındaki Sevtap Satır, kardeşinin teşvikiyle tanıştığı spor tesisinde yüzme sporuyla hayatını değiştirdi.



Her şeye rağmen hayattan kopmayan ve yıllarca dışarı bile çıkmayan Satır, Sarıyer'deki bir havuzda yüzerek ayağa kalkmayı başardı.

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