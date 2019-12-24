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On 'da 1 kişiye 555 bin TL

10 bilen  'den 1 kişi, 555.427 lira kazandı. 9 bilenler 2.848, 8 bilenler 177, 7 bilenler 24, 6 bilenler 4, hiçbir yı bilemeyenler ise 3 lira alacak.

1 kişiye 555 bin TL
10 bilen 'den 1 kişi, 555.427 lira kazandı. 9 bilenler 2.848, 8 bilenler 177, 7 bilenler 24, 6 bilenler 4, hiçbir yı bilemeyenler ise 3 lira alacak.

8, 12,16, 20, 28, 30, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 55, 63, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 75

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