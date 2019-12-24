10 bilen İstanbul Büyükçekmece'den 1 kişi, 555.427 lira kazandı. 9 bilenler 2.848, 8 bilenler 177, 7 bilenler 24, 6 bilenler 4, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 3 lira alacak.
8, 12,16, 20, 28, 30, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 55, 63, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 75
8, 12,16, 20, 28, 30, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 55, 63, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 75
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