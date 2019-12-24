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  • 24.12.2019 21:44
  • Son Güncelleme: 24.12.2019 21:44

Kara yolu çift yönlü ulaşıma kapandı

-Kayseri kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Uzun araç kuyrukları oluşan yolu açmak için çalışma yürütülüyor. Kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde eğitime yarın ara verildi.

Kara yolu çift yönlü ulaşıma kapandı

Kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar, -Kayseri kara yolunun Tekir Mahallesi Tüneller Bölgesi ile Göksun ilçesi arasında trafik akışının durmasına neden oldu.

Ağır vasıtaların karlı yolda ilerleyememesi, bazı tırların kayması ve maddi hasarlı trafik kazalarının meydana gelmesi nedeniyle kara yolu çift yönlü ulaşıma kapandı.

Kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları, Büyükşehir ve Göksun Belediyesi ekipleri bölgede kapanan yolları açmak için yoğun çaba gösteriyor.

Denetimlerini sürdüren Kahramanmaraş ve Göksun trafik ekipleri, hem Andırın ilçesi kavşağı hem de Göksun ilçesi girişinde, zincir, takoz ve çekme halatı bulunmayan araçların geçişlerine izin vermiyor.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Elektrik kesintisinin yaşandığı ilçede enerji verilmesi için çalışmalar devam ediyor.

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