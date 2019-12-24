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Dolandırıcılar, ' Haritalar'a da el attı! ‘Para ödemezseniz haritadan sileriz’

Haritalar'da yeni kayıt oluşturmuş işletmeleri gözüne kestiren dolandırıcılar, birçok kişiden para kopardı. Mekan sahipleri soluğu karakolda aldı. '' servisinde, kayıtlı binlerce işletme bulunuyor ve Google bu işletmelerden herhangi bir ücret almıyor. Yeni bir yönteme başvuran dolandırıcılar, mekan sahiplerini arayıp ‘para ödemezseniz haritadan sileriz’ diyerek vurgun yaptı.

Haritadan sileriz!
Google Haritalar'da yeni kayıt oluşturmuş işletmeleri gözüne kestiren dolandırıcılar, birçok kişiden para kopardı. Mekan sahipleri soluğu karakolda aldı. 'Google Haritalar' servisinde, kayıtlı binlerce işletme bulunuyor ve bu işletmelerden herhangi bir ücret almıyor. Yeni bir yönteme başvuran dolandırıcılar, mekan sahiplerini arayıp yıllık 500 lira civarında harita işletme kaydı güncelleme bedeli istedi.

Google'ın gönderdiği zarfa kadar her şeyi taklit etti. 'Para ödemezseniz işletmenizi haritadan sileriz" yalanıyla kandırıp büyük vurgun yaptı. Daha sonra dolandırıldıklarını fark eden vatandaşlar, şikayetçi oldu. Google, 'Haritalar' ve 'İşletme kaydı' servislerini kullanıcılara tamamen ücretsiz bir şekilde sunuyor.



Dolandırıcılar, Google'ın zarfını bile taklit etti.

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