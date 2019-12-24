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3 çocuk annesi kadın ölü bulundu

'ta 3 çocuk annesi 'un (36) kocası, eve geldiğinde eşini yerde hareketsiz halde buldu. İhbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Çavuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp rahatsızlığı bulunan kadının, kalp krizi geçirdiği ve yere düşerken başını çarpmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ölüm nedeni, otopsinin ardından netlik kazanacak.

Nihal’in sır sonu
İstanbul 'ta 3 çocuk annesi Nihal Çavuş'un (36) kocası, eve geldiğinde eşini yerde hareketsiz halde buldu. İhbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Çavuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.



Kalp rahatsızlığı bulunan kadının, kalp krizi geçirdiği ve yere düşerken başını çarpmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ölüm nedeni, otopsinin ardından netlik kazanacak.

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