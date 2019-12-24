3 çocuk annesi kadın ölü bulundu

İstanbul Esenyurt'ta 3 çocuk annesi Nihal Çavuş'un (36) kocası, eve geldiğinde eşini yerde hareketsiz halde buldu. İhbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Çavuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Kalp rahatsızlığı bulunan kadının, kalp krizi geçirdiği ve yere düşerken başını çarpmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ölüm nedeni, otopsinin ardından netlik kazanacak.
Kalp rahatsızlığı bulunan kadının, kalp krizi geçirdiği ve yere düşerken başını çarpmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ölüm nedeni, otopsinin ardından netlik kazanacak.
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