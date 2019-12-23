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37 yıllık eşiyle böbreğini de paylaştı

'ta yaşayan (61), 37 yıllık eşi ile böbreğini paylaştı. 5 yıldır tedavi gören eşine organ bağışında bulunan Nusret Çetin, eşinin sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşıyor. Nurhan Çetin (56), "Eşimin bana böbreğini vermesi çok onur verici, aynı zamanda hüzünlendirici. Her duyguyu bir arada yaşıyorsunuz" dedi.

37 yıllık eşiyle böbreğini de paylaştı
Zonguldak'ta yaşayan Nusret Çetin (61), 37 yıllık eşi ile böbreğini paylaştı. 5 yıldır tedavi gören eşine organ bağışında bulunan , eşinin sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşıyor. Nurhan Çetin (56), "Eşimin bana böbreğini vermesi çok onur verici, aynı zamanda hüzünlendirici. Her duyguyu bir arada yaşıyorsunuz" dedi.

Nurhan Çetin, "Ömür boyu eşimin böbreğini taşıyacağım" derken, Nusret Çetin de "Çok mutluyum" diye konuştu.

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