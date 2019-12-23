37 yıllık eşiyle böbreğini de paylaştı

Zonguldak'ta yaşayan emekli öğretmen Nusret Çetin (61), 37 yıllık eşi Nurhan Çetin ile böbreğini paylaştı. 5 yıldır tedavi gören eşine organ bağışında bulunan Nusret Çetin, eşinin sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşıyor. Nurhan Çetin (56), "Eşimin bana böbreğini vermesi çok onur verici, aynı zamanda hüzünlendirici. Her duyguyu bir arada yaşıyorsunuz" dedi.
Nurhan Çetin, "Ömür boyu eşimin böbreğini taşıyacağım" derken, Nusret Çetin de "Çok mutluyum" diye konuştu.
Nurhan Çetin, "Ömür boyu eşimin böbreğini taşıyacağım" derken, Nusret Çetin de "Çok mutluyum" diye konuştu.
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