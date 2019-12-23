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  • Son Güncelleme: 23.12.2019 22:26

açıklandı! Geçen hafta ikramiye üçe bölünmüştü

23 Aralık , günün en çok sorgulatılanları arasında bulunuyor. Bugün bayilerden bugün oynayan on binlerce vatandaş sonuçları öğrenmek için sabırsızlanıyor. Sonuçlar için heyecanlı bekleyiş son bulurken On Numara sonuçlarına göre hangi numaraların kazandığı Milli Piyango İdaresi tarafından duyuruldu. İşte 23 Aralık Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları...

23 Aralık On Numara çekiliş sonuçları açıklandı!

On Numara sonuçları, bu akşam Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te yapılan çekilişlerin ardından duyuruldu. Haftanın sonuçları için heyecan sona ererken özellikle şu saatlerde bayilerden loto oynayanlar On Numara'nın çekiliş sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, bu hafta hangi numaralar kazandı? İşte bu haftanın kazanan numaraları...

23 ARALIK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

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