On Numara sonuçları, bu akşam Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te yapılan çekilişlerin ardından duyuruldu. Haftanın sonuçları için heyecan sona ererken özellikle şu saatlerde bayilerden loto oynayanlar On Numara'nın çekiliş sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, bu hafta hangi numaralar kazandı? İşte bu haftanın kazanan numaraları...
23 ARALIK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
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