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1 dakika sonra facia! Ölümden önce, silah doğrulttukları fotoğraflar ortaya çıktı

İzmit'te, lise öğrencisi Batuhan Demirhan'ın (17) arkadaşının oynadığı silahın ateş alması sonucu yaşamını yitirdiği olaydan hemen önce, silahlarla birlikte çekildikleri fotoğraflar ortaya çıktı.

1 dakika sonra facia
İzmit'te liseliler silahla fotoğraf çektirip sosyal medyada yayınlayacaktı.Ancak T.K, kazara tetiğe bastı. Arkadaşı Batuhan'ın ölümüne yol açtı.


T.K. katil oldu.

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