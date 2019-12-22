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Belediye Başkanı'ndan öğrencilere jest

'ta öğrencilerin hesabından yaptığı talep üzerine Başkanı , o öğrencilere jest yaptı. Sosyal medya hesaplarını kullanan öğrenciler, komşu olduklarını ve bahçedeki meyvelerde gözlerinin kaldığını ifade etti. Öğrenciler, 'dan bahçedeki meyvelerinden istediklerini belirtti. Barış Ayhan ise öğrencilerin evine bir poşet meyve gönderdi.

Meyvelerde gözümüz var
Sinop'ta öğrencilerin sosyal medya hesabından yaptığı talep üzerine Belediye Başkanı , o öğrencilere jest yaptı. hesaplarını kullanan öğrenciler, vali konağına komşu olduklarını ve bahçedeki meyvelerde gözlerinin kaldığını ifade etti.



Öğrenciler, Sinop Valisi Köksal Şakalar'dan bahçedeki meyvelerinden istediklerini belirtti. Barış Ayhan ise öğrencilerin evine bir poşet meyve gönderdi.


Üniversiteli öğrenciler, Sinop Valisi Köksal Şakalar'ın bahçesindeki meyvelerden istedi.

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