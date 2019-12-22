Sinop'ta öğrencilerin sosyal medya hesabından yaptığı talep üzerine Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, o öğrencilere jest yaptı. Sosyal medya hesaplarını kullanan öğrenciler, vali konağına komşu olduklarını ve bahçedeki meyvelerde gözlerinin kaldığını ifade etti.
Öğrenciler, Sinop Valisi Köksal Şakalar'dan bahçedeki meyvelerinden istediklerini belirtti. Barış Ayhan ise öğrencilerin evine bir poşet meyve gönderdi.
Üniversiteli öğrenciler, Sinop Valisi Köksal Şakalar'ın bahçesindeki meyvelerden istedi.
Öğrenciler, Sinop Valisi Köksal Şakalar'dan bahçedeki meyvelerinden istediklerini belirtti. Barış Ayhan ise öğrencilerin evine bir poşet meyve gönderdi.
Üniversiteli öğrenciler, Sinop Valisi Köksal Şakalar'ın bahçesindeki meyvelerden istedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.