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'da Kedi Hüsnü, okulun maskotu oldu

'da öğrencileri, sahiplendikleri sokak adını verdi. 859 öğrencinin yakından ilgilendiği kedi, bir anda okulun maskotu haline geldi.

Okullu Hüsnü
Manisa Turgutlu'da öğrencileri, sahiplendikleri sokak kedisine Hüsnü adını verdi. 859 öğrencinin yakından ilgilendiği kedi, bir anda okulun maskotu haline geldi. Hüsnü'nün derslere de girdiğini söyleyen 10 yaşındaki Umut Çavdar, "Bazen televizyonda haberlerde görüyoruz, bazı yetişkinler kedilere ve köpeklere işkence yapıyor. Onların bize örnek olması gerekirken biz onlara örnek olmaya çalışıyoruz" dedi.

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