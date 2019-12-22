Manisa Turgutlu'da Atatürk İlkokulu öğrencileri, sahiplendikleri sokak kedisine Hüsnü adını verdi. 859 öğrencinin yakından ilgilendiği kedi, bir anda okulun maskotu haline geldi. Hüsnü'nün derslere de girdiğini söyleyen 10 yaşındaki Umut Çavdar, "Bazen televizyonda haberlerde görüyoruz, bazı yetişkinler kedilere ve köpeklere işkence yapıyor. Onların bize örnek olması gerekirken biz onlara örnek olmaya çalışıyoruz" dedi.
- Yaşam
- 22.12.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.