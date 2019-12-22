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Kraliçe aldatıldı mı!

'in eşi önceki gün nefes darlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Ancak bu olaydan çok yine İngiliz medyasında Prens Philip'in Kraliçe . Elizabeth'i yıllar önce aldattığı iddiaları gündeme geldi. 'nın rahatsız olmaması için '' dizisinde bu olayın detaylı olarak işlenmesinin engellendiğine dikkat çekildi.

Kraliçe aldatıldı mı!
İngiltere 'in eşi önceki gün nefes darlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Ancak bu olaydan çok yine İngiliz medyasında Prens Philip'in Kraliçe . Elizabeth'i yıllar önce aldattığı iddiaları gündeme geldi. 'nın rahatsız olmaması için '' dizisinde bu olayın detaylı olarak işlenmesinin engellendiğine dikkat çekildi.

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