Kraliçe aldatıldı mı!

İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in eşi Prens Philip önceki gün nefes darlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Ancak bu olaydan çok yine İngiliz medyasında Prens Philip'in Kraliçe II. Elizabeth'i yıllar önce aldattığı iddiaları gündeme geldi. Buckhingham Sarayı'nın rahatsız olmaması için 'The Crown' dizisinde bu olayın detaylı olarak işlenmesinin engellendiğine dikkat çekildi.
- Yaşam
- 22.12.2019
- Gazete
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