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  • 22.12.2019 16:32
  • Son Güncelleme: 22.12.2019 16:32

'da feci kaza! Otomobil şarampole devrildi

Şarkikaraağaç'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç yol kenarındaki şarampole devrildi. Kaza sonucu araçta bulunan 6 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Isparta'da feci kaza! Otomobil şarampole devrildi

'nın Şarkikaraağaç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Recep Özdemir'in kullandığı 07 HJS 78 plakalı otomobil, Isparta-Konya kara yolu Fele Pınarı mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Sude, Enes, Miyase ve Esma Özdemir ile Şerife Kazancı yaralandı.

Yaralılar durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Enes Özdemir'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazanın otomobilin lastiğinin patlaması sonucu meydana geldiği iddia edildi.

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