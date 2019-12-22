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  • 22.12.2019 13:46
  • Son Güncelleme: 22.12.2019 13:48

Gizli kamerayla görüntülemiş! Sapık doktor suçunu itiraf etti

'da pratisyen hekim olarak görev yapan K.Ü. isimli doktor, oturduğu evin yan dairesinde bulunan üniversite öğrencisi 2 kızı gizli kamerayla görüntülediği iddiasıyla gözaltına alındı. Sapık doktor emniyette suçunu itiraf ederken, evde bulunan kamera ve bilgisayarına el konuldu.

Gizli kamerayla görüntülemiş! Sapık doktor suçunu itiraf etti

'da, aile sağlığı merkezinde pratisyen hekim olarak görev yapan Dr. K.Ü. (50), evinin yan dairesinde oturan ve üniversitede okuyan 2 kız öğrenciyi gizli kamera ile görüntülediği iddiasıyla gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden K.Ü., serbest bırakılırken, Sağlık Müdürlüğü idari soruşturma başlattı.

Olay, iddiaya göre 10 gün önce Kemerköprü Mahallesindeki 3 katlı binada meydana geldi. Kentte bir aile sağlığı merkezinde aile hekimi olarak görev yapan K.Ü., hazırladığı düzenekle yan daireye yeni taşınan 2 kız üniversite öğrencisinin tuvalet penceresinden içeriye gizli kamera yerleştirdi. Yan dairede bulunan kız öğrencilerden biri, tuvaletteki kamerayı fark ederek, durumu polise haber verdi. Polis ekipleri, doktor K.Ü.'yü gözaltına alırken, evde bulunan kamera ve bilgisayara el koydu. Doktor K.Ü.nün karakoldaki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenilirken, savcılıkta ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Doktor K.Ü.nün olayın ardından izne ayrıldığı öğrenilirken, Bartın Sağlık Müdürlüğü idari soruşturma başlattı.

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