Bugünkü
Takvim

Yakup Çakmak 47 yıldır başındaki maganda kurşunuyla yaşıyor

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde, şu an 56 yaşında olan Yakup Çakmak, 9 yaşındayken başına isabet eden maganda kurşunuyla yaşıyor. 47 yıldır başında taşıdığı mermi nedeniyle şiddetli ağrı ve uykusuzluk çeken Çakmak, "Yaşadığım ıstırabı ben bilirim. Benim canım yandı, hayatım karardı, başkalarının hayatı kararmasın"- dedi.

Yakup 'beyin' 47 yılı
asırdır bu şekilde yaşayan talihsiz adam şehir eşkıyalarına isyan etti: Çektiğim ıstırabı ben bilirim.



'a 9 yaşındayken maganda kurşunu isabet etti. Doktorlar "Çıkartırsak ölür" dedi.

56 YAŞINDAKİ YAKUP ÇAKMAK TAM 47 YILDIR BEYNİNE SAPLANMIŞ MERMİYLE HAYATINI SÜRDÜRÜYOR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriYakup Çakmak 47 yıldır başındaki maganda kurşunuyla yaşıyor
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri