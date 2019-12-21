Yakup Çakmak 47 yıldır başındaki maganda kurşunuyla yaşıyor

Yarım asırdır bu şekilde yaşayan talihsiz adam şehir eşkıyalarına isyan etti: Çektiğim ıstırabı ben bilirim.
Trabzonlu Yakup Çakmak'a 9 yaşındayken maganda kurşunu isabet etti. Doktorlar "Çıkartırsak ölür" dedi.
56 YAŞINDAKİ YAKUP ÇAKMAK TAM 47 YILDIR BEYNİNE SAPLANMIŞ MERMİYLE HAYATINI SÜRDÜRÜYOR
Trabzonlu Yakup Çakmak'a 9 yaşındayken maganda kurşunu isabet etti. Doktorlar "Çıkartırsak ölür" dedi.
56 YAŞINDAKİ YAKUP ÇAKMAK TAM 47 YILDIR BEYNİNE SAPLANMIŞ MERMİYLE HAYATINI SÜRDÜRÜYOR
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