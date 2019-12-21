Yakup Çakmak 47 yıldır başındaki maganda kurşunuyla yaşıyor Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde, şu an 56 yaşında olan Yakup Çakmak, 9 yaşındayken başına isabet eden maganda kurşunuyla yaşıyor. 47 yıldır başında taşıdığı mermi nedeniyle şiddetli ağrı ve uykusuzluk çeken Çakmak, "Yaşadığım ıstırabı ben bilirim. Benim canım yandı, hayatım karardı, başkalarının hayatı kararmasın"- dedi.









"Çıkartırsak ölür" dedi.



56 YAŞINDAKİ YAKUP ÇAKMAK TAM 47 YILDIR BEYNİNE SAPLANMIŞ MERMİYLE HAYATINI SÜRDÜRÜYOR Yarım asırdır bu şekilde yaşayan talihsiz adam şehir eşkıyalarına isyan etti: Çektiğim ıstırabı ben bilirim. Trabzonlu Yakup Çakmak 'a 9 yaşındayken maganda kurşunu isabet etti. Doktorlardedi.56 YAŞINDAKİ YAKUP ÇAKMAK TAM 47 YILDIR BEYNİNE SAPLANMIŞ MERMİYLE HAYATINI SÜRDÜRÜYOR TÜM MANŞETLER