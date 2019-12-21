Bugünkü
Takvim

Kimseye yar etmem!

Sevgilisini falçatayla kesip öldü diye göle atan sanığın, yargılanmasına devam edildi. İstanbul’da Emre Çiçek, kız arkadaşının boğazını keserek tecavüze kalkıştı. Olaydan önce ‘Onu kimseye yar etmem, öldürürüm’ dediği ortaya çıktı.

Kimseye yar etmem!
Sevgilisini falçatayla kesip öldü diye göle atan sanığın, yargılanmasına devam edildi. Olay 5 Şubat'ta İstanbul'da meydana geldi. Emre Çiçek (25) kız arkadaşı Rabia Kaçmaz'ın (25) boğazını falçatayla keserek, tecavüz etmeye çalıştı, ardından öldüğünü düşünerek göle attı. Genç kız son anda kurtarıldı. Sanığın yakın arkadaşı Sadık Güneş, şunları söyledi: Olaydan bir ay önce mahallede sanık ile sohbet ederken kendisi Rabia için 'Onu kimseye yar etmem öldürürüm' tarzında beyanlarda bulunuyordu. Mahkeme, eksik dosyaların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriKimseye yar etmem!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri