Kimseye yar etmem! Sevgilisini falçatayla kesip öldü diye göle atan sanığın, yargılanmasına devam edildi. İstanbul’da Emre Çiçek, kız arkadaşının boğazını keserek tecavüze kalkıştı. Olaydan önce ‘Onu kimseye yar etmem, öldürürüm’ dediği ortaya çıktı.

Sevgilisini falçatayla kesip öldü diye göle atan sanığın, yargılanmasına devam edildi. Olay 5 Şubat'ta İstanbul'da meydana geldi. Emre Çiçek (25) kız arkadaşı Rabia Kaçmaz'ın (25) boğazını falçatayla keserek, tecavüz etmeye çalıştı, ardından öldüğünü düşünerek göle attı. Genç kız son anda kurtarıldı. Sanığın yakın arkadaşı Sadık Güneş, şunları söyledi: Olaydan bir ay önce mahallede sanık ile sohbet ederken kendisi Rabia için 'Onu kimseye yar etmem öldürürüm' tarzında beyanlarda bulunuyordu. Mahkeme, eksik dosyaların giderilmesi için duruşmayı erteledi.