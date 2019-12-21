Katiline indirim

Burdur'da üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya'nın (19) bulunduğu araca çarparak ölümüne neden olan sürücü Emre Esmer'e yerel mahkemenin verdiği 9 yıl 9 ay hapis cezası, 7 yıl 6 aya düşürüldü. Karara tepki gösteren anne Leyla Akkaya, "Tek çocuğumu kaybettim. Bana bundan sonra kim anne diyecek?" dedi.