Burdur'da üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya'nın (19) bulunduğu araca çarparak ölümüne neden olan sürücü Emre Esmer'e yerel mahkemenin verdiği 9 yıl 9 ay hapis cezası, 7 yıl 6 aya düşürüldü. Karara tepki gösteren anne Leyla Akkaya, "Tek çocuğumu kaybettim. Bana bundan sonra kim anne diyecek?" dedi.
- Yaşam
- 21.12.2019
- Gazete
Katiline indirim
Burdur'da üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya'nın (19) bulunduğu araca çarparak ölümüne neden olan sürücü Emre Esmer'e yerel mahkemenin verdiği 9 yıl 9 ay hapis cezası, 7 yıl 6 aya düşürüldü.
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