Kararınızı verin delillerinizi toplayın Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Boşanma da süreç nasıl işler?

Sağlıklı bir boşanma sürecinin işleyebilmesi için taraflar veya taraflardan biri boşanma hususunda net kararını verdikten sonra, boşanma nedeni olarak gösterdiği sebeplere ilişkin delilleri varsa bu delilleri toparlamalı ve boşanmaya sebebiyet veren olayları ayrıntılı bir şekilde avukatı ile paylaşmalıdır. Tüm bu içerik ve delillerle birlikte dava dilekçesi itinalı bir şekilde hazırlanmalı, ardından dava açılmalıdır. Boşanma davalarında tanık da oldukça önemli bir delildir. Yasal sürelerin dolması ile birlikte ön inceleme duruşması için gün verilir, genellikle peşinden tanıkların dinlenmesi, delillerin toplanması ve gerekiyorsa bilirkişi incelemesi aşamalarından sonra karar duruşması yapılarak mahkeme kararını açıklar. Bu aşamadan sonra verilen kararın gerekçeli kararı taraflara tebliğ edilir.



SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL