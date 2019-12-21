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Ankara'da bir ilkokulda öğretmen, engelli öğrenciyi darp etti. Görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti. MEB, olayla ilgili soruşturma başlattı. Öğretmen ise açığa alındı.

Dersimiz şiddet
Ankara'da bir ilkokulda öğretmen, engelli öğrenciyi darp etti. Görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti. MEB, olayla ilgili soruşturma başlattı. Öğretmen ise açığa alındı.

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