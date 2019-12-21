Dersimiz şiddet

Ankara'da bir ilkokulda öğretmen, engelli öğrenciyi darp etti. Görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti. MEB, olayla ilgili soruşturma başlattı. Öğretmen ise açığa alındı. Ankara'da bir ilkokulda öğretmen, engelli öğrenciyi darp etti. Görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti. MEB, olayla ilgili soruşturma başlattı. Öğretmen ise açığa alındı.
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