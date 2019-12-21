Bugünkü
Takvim

7 ay önce!

Eskişehir'de Yalçın Özalpay (52), Ekim'de 24 yıllık eşi Ayşe Tuba Arslan'ı (44), Ekim'de satırla öldürdü. Katil zanlısı, kadının kardeşi Timuçin Arslan'a yönelik 'kasten yaralama' suçlamasıyla hakim karşısına çıkarıldı.

7 ay önce!
Eskişehir'de Yalçın Özalpay (52), Ekim'de 24 yıllık eşi Ayşe Tuba Arslan'ı (44), Ekim'de satırla öldürdü. Katil zanlısı, kadının kardeşi Timuçin Arslan'a yönelik 'kasten yaralama' suçlamasıyla hakim karşısına çıkarıldı. Özalpay "Beni yere düşürdü, darp etti. Kendisine vurmadım" dedi. Arslan ise "7 ay önce boğuştuk. Suçsuzum ve ondan şikayetçiyim. Sanık, ablamı öldürdü" diye konuştu. Mahkeme, duruşmayı Ocak ayına erteledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleri7 ay önce!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri