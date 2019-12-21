7 ay önce! Eskişehir'de Yalçın Özalpay (52), Ekim'de 24 yıllık eşi Ayşe Tuba Arslan'ı (44), Ekim'de satırla öldürdü. Katil zanlısı, kadının kardeşi Timuçin Arslan'a yönelik 'kasten yaralama' suçlamasıyla hakim karşısına çıkarıldı.

Eskişehir'de Yalçın Özalpay (52), Ekim'de 24 yıllık eşi Ayşe Tuba Arslan'ı (44), Ekim'de satırla öldürdü. Katil zanlısı, kadının kardeşi Timuçin Arslan'a yönelik 'kasten yaralama' suçlamasıyla hakim karşısına çıkarıldı. Özalpay "Beni yere düşürdü, darp etti. Kendisine vurmadım" dedi. Arslan ise "7 ay önce boğuştuk. Suçsuzum ve ondan şikayetçiyim. Sanık, ablamı öldürdü" diye konuştu. Mahkeme, duruşmayı Ocak ayına erteledi.