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  • 20.12.2019 16:14
  • Son Güncelleme: 20.12.2019 16:17

Ulaştırma Bakanlığı'nın boğazlar araştırması 'un gerekliliğini gözler önüne serdi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türk boğazlarında gemi trafiği ile ilgili çok çarpıcı bir infografi paylaştı. Bakanlığın paylaşımına göre, Türk boğazlarında son yıllarda gemi geçiş sayılarında görece olarak düşüş görülürken, artan gemi tonaj ve büyüklükleriyle taşınan yük miktarındaki artış nedeniyle gemi trafiğinin oluşturduğu riskler her geçen gün daha da yükseliyor. Bu durum da ’un ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Twitter hesabından "Dünya Deniz Ticaretinde İstanbul" konulu infografik paylaşıldı.

İnfografikte, Türk boğazlarındaki gemi trafiğine ve oluşturduğu risklere işaret edildi.

Buna göre, Ocak 2018 itibarıyla dünyada 80 trilyon doları aşan gayrisafi yurt içi hasıla toplamının 25-30 trilyon dolarlık kısmı deniz ticaretinden sağlanıyor.

Global ticaret hacminin yüzde 85'i denizler yoluyla taşınıyor. Bu oran petrol ve petrol ürünlerinde yüzde 97'ye ulaştı. Dünya deniz ulaştırmasının yüzde 25'i Türkiye'nin yer aldığı Akdeniz havzasında gerçekleşiyor.

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