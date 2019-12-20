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Üçü bir arada! 50'sinde anne oldu

'de 50 yaşındaki Dr. Aylin Erdoğan, 14 kez denedi. Sonuncusunda üçüz dünyaya getirdi. 50 yaşında üç bebeğini kucağına alan Erdoğan, "Umudunuzu kesmeyin" dedi.

Üçü bir arada
İzmir 'de 9 yıl boyunca tedavisi gören Doktor Aylin Erdoğan, 14'üncü denemesinde, üçüz bebek sahibi oldu. 50 yaşında üç bebeğini kucağına alan Erdoğan, "Bir gün bile umutsuzluağa kapılmadım. Hep denemeye devam ettim. Anne olmak isteyenlerin sonunda başaracağına inanıyorum" diye konuştu.


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