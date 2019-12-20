Üçü bir arada! 50'sinde anne oldu

İzmir Çiğli'de 9 yıl boyunca tüp bebek tedavisi gören Doktor Aylin Erdoğan, 14'üncü denemesinde, üçüz bebek sahibi oldu. 50 yaşında üç bebeğini kucağına alan Erdoğan, "Bir gün bile umutsuzluağa kapılmadım. Hep denemeye devam ettim. Anne olmak isteyenlerin sonunda başaracağına inanıyorum" diye konuştu.
- Yaşam
- 20.12.2019
- Gazete
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