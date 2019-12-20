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  • 20.12.2019 17:09
  • Son Güncelleme: 20.12.2019 18:05

TIR refüje devrildi, ulaşıma kapandı

'nin Körfez ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, refüje devrildi. da TIR sürücüsü yaralanırken, Karayolu'nun yönü, trafiğe kapandı.

, Karayolu Körfez ilçesi geçişi Hereke mevkiinde meydana geldi. yönüne giden uyruklu Hüsyin Elrezuk yönetimindeki 41 YY 329 plakalı TIR, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra refüje devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerince araç içerisinde sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kaza nedeniyle D-100 Karayolu İstanbul yönütamamen trafiğe kapanırken, ekipler trafiği Körfez gişelerinden yoluna yönlendirdi. yönünde ise 1 şerit trafiğe kapandı.



Karayolları ekiplerinin TIR'ı yoldan kaldırmak için başlattığı çalışma devam ediyor.


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