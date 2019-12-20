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  • 20.12.2019 09:38
  • Son Güncelleme: 20.12.2019 09:39

Son dakika: 'da 250 polisle şafak operasyonu

'da aranan kişilere yönelik 250 polisle şafak vakti düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı. Operasyonda hırsızlık suçundan aranan şüpheli basın mensuplarına, "Maşallah, yakışıklı çekin biraz" dedi.

Bursa'da 250 polisle şafak operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nde (UYAP) aranması olan kişilerin yakalanmasına yönelik 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

ÇOCUĞUYLA GÖZALTINA ALINDI
Sabah erken saatlerde 250 polisin katıldığı operasyonda evlerde yapılan aramalarda uyuşturucu ve silah ele geçirilirken, hırsızlık suçundan aranması olan bir kadın, 1 yaşındaki çocuğu ile birlikte gözaltına alındı.

MAŞALLAH, YAKIŞIKLI ÇEKİN BİRAZ
İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerden birinin kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Maşallah, yakışıklı çekin biraz. Sanki adam öldürdük. Biz bir şey yapmadık, size de iş düştü yani" dedi. Operasyon sürüyor.

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