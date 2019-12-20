Minik Helin 4'üncü kattan düşüp, hayatını kaybetti

İzmir Karabağlar'da Nadide Uztemur, büyük çocuğunun tuvaletini yapmasına yardım ettiği sırada diğer çocuğu 2 yaşındaki Helin Uztemur, pencerenin sinekliğine dayandı. Ağırlık nedeniyle sinekliğin kilidi yuvasından çıktı. 4. kattan beton zemine çakılan minik kız, hayatını kaybetti.
- Yaşam
- 20.12.2019
- Gazete
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