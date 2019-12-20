Bugünkü
Takvim

Minik Helin 4'üncü kattan düşüp, hayatını kaybetti

 'da , büyük çocuğunun tuvaletini yapmasına yardım ettiği sırada diğer çocuğu 2 yaşındaki , pencerenin sinekliğine dayandı. Ağırlık nedeniyle sinekliğin kilidi yuvasından çıktı. 4. kattan beton zemine çakılan minik kız, hayatını kaybetti.

Katil sineklik
İzmir 'da , büyük çocuğunun tuvaletini yapmasına yardım ettiği sırada diğer çocuğu 2 yaşındaki Helin Uztemur, pencerenin sinekliğine dayandı. Ağırlık nedeniyle sinekliğin kilidi yuvasından çıktı. 4. kattan beton zemine çakılan minik kız, hayatını kaybetti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriMinik Helin 4'üncü kattan düşüp, hayatını kaybetti
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri