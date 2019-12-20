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Bursa Uludağ'da ölü bulunan 'ın eşi tabutu görünce sinir krizi geçirdi

'dan gittikleri Uludağ'da kaybolan ve 17 gün sonra cesetleri bulunan dağcılar (37) ve 'ın (31) hipotermi sonucu öldükleri belirlendi. Alpaslan için, dün tören düzenlendi. Yeni evlendiği eşi sinir krizi geçirdi. Genç adam, toprağa verildi. Sarp ise ailesi tarafından 'a götürüldü. Sarp, bugün toprağa verilecek.

İstanbul'dan gittikleri Uludağ'da kaybolan ve 17 gün sonra cesetleri bulunan dağcılar Efe Sarp (37) ve Mert Alpaslan'ın (31) hipotermi sonucu öldükleri belirlendi. Alpaslan için, dün tören düzenlendi. Yeni evlendiği eşi Burcu Alpaslan sinir krizi geçirdi. Genç adam, toprağa verildi. Sarp ise ailesi tarafından 'a götürüldü. Sarp, bugün toprağa verilecek.


Uludağ'da iki dağcının cesedi bulundu. Aileleri gözyaşlarını boğuldu

MUSTAFA KAYA-MUHARREM DOĞANTEZ

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