İstanbul'dan gittikleri Uludağ'da kaybolan ve 17 gün sonra cesetleri bulunan dağcılar Efe Sarp (37) ve Mert Alpaslan'ın (31) hipotermi sonucu öldükleri belirlendi. Alpaslan için, dün tören düzenlendi. Yeni evlendiği eşi Burcu Alpaslan sinir krizi geçirdi. Genç adam, toprağa verildi. Sarp ise ailesi tarafından Aydın'a götürüldü. Sarp, bugün toprağa verilecek.
Uludağ'da iki dağcının cesedi bulundu. Aileleri gözyaşlarını boğuldu
MUSTAFA KAYA-MUHARREM DOĞANTEZ
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