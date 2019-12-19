Yürü be bıdık! Bebek gibi bakılan felçli köpek ilk adımlarını attı Bursa'da oturan Banu Baltacı, 6 ay önce sokakta gördüğü felçli köpeği sahiplendi. Bıdık adını verdiği zavallı hayvanı uzun süre bebek arabasında gezdirdi. Sevgisi ve özel yürüteç sayesinde Bıdık'a ilk adımlarını attıran genç kadın, "4 ayağı ve boynu tutmuyor. Yürüyebilmesi için tedaviye devam etmemiz lazım" dedi.

Bursa'da oturan Banu Baltacı, 6 ay önce sokakta gördüğü felçli köpeği sahiplendi. Bıdık adını verdiği zavallı hayvanı uzun süre bebek arabasında gezdirdi. S evgisi ve özel yürüteç sayesinde Bıdık'a ilk adımlarını attıran genç kadın, "4 ayağı ve boynu tutmuyor. Yürüyebilmesi için tedaviye devam etmemiz lazım" dedi.







oturan Banu Baltacı,6 ay önce sokaktagördüğü felçli köpeğisahiplendi. Bıdık adınıverdiği zavallı hayvanıuzun süre bebekarabasında gezdirdi.ve özel yürüteç sayesinde Bıdık'a ilk adımlarını attıran genç kadın, "Yürüyebilmesi için tedaviye devam etmemiz lazım" dedi. TÜM MANŞETLER