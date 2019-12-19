Yürü be bıdık! Bebek gibi bakılan felçli köpek ilk adımlarını attı

Bursa'da oturan Banu Baltacı, 6 ay önce sokakta gördüğü felçli köpeği sahiplendi. Bıdık adını verdiği zavallı hayvanı uzun süre bebek arabasında gezdirdi. Sevgisi ve özel yürüteç sayesinde Bıdık'a ilk adımlarını attıran genç kadın, "4 ayağı ve boynu tutmuyor. Yürüyebilmesi için tedaviye devam etmemiz lazım" dedi.
- Yaşam
- 19.12.2019
- Gazete
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