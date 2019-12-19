Uzungöl ve Ayder’de temizlik başlıyor!

Doğa düşmanları, Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki yaylaları yağmaladı. Yaylalarda imar barışına aykırı kaçak yapılar geçtiğimiz haftalarda birer birer yıkıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gelecek hafta ise Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl ile Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm başlatılacağını açıkladı.
Uzungöl ve Ayder'de altyapı ve ulaşım sorunları çözülecek, imar kirliliği tartışmaları ise ortadan kaldırılacak. İmar barışına aykırı olarak tespit edilen 112 yapıdan 17'si tıraşlanacak, kalan yapılar ise yıkılacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gelecek hafta ise Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl ile Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm başlatılacağını açıkladı.
Uzungöl ve Ayder'de altyapı ve ulaşım sorunları çözülecek, imar kirliliği tartışmaları ise ortadan kaldırılacak. İmar barışına aykırı olarak tespit edilen 112 yapıdan 17'si tıraşlanacak, kalan yapılar ise yıkılacak.
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