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, estetik mağduru oldu! Prof. Dr. uyardı: “Kuaför ve emlakçılar bile botoks yapıyor”

, estetik mağduru oldu. Talihsiz kadını muayene eden Prof. Dr. , “Alt dudağındaki damarlar ölmüş. Yeni bir dudak yapacağız” diye konuştu. Özkan,“Kuaför ve emlakçılar bile botoks yapıyor” ifade etti.

Botoks emlak!

Antalyalı , yakın bir tarihte güzellik merkezine gitti. 7 bin 500 TL ödedi. Estetik operasyon geçirdi. Ancak dokularında çürüme meydana geldi. Alt dudağını kaybetti. Yüzü, gözü şişti. Uzunoğlu'nu muayene eden Prof. Dr. , "Songül hanımın alt dudağındaki damarları nekroza gitmiş, geri döndürülmesi mümkün değil. Eldeki diğer dokularla yeni bir dudak elde etmek için uğraşacağız. Bu tür örneklerle çok karşılaşıyoruz. Denetimler artmalı. Cezalar caydırıcı olmalı" dedi.

Songül Uzunoğlu ise şunları söyledi: Yaşadığım çok zor bir süreç. Hala devam ediyor ve her gün acı çekiyorum. Başkalarının da mağdur olmaması için mücadele edeceğim...


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