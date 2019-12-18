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  • 18.12.2019 17:02
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 17:46

Son dakika: Öğrencileri taşıyan servis takla attı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Son dakika haberine göre ’un Çarşamba ilçesinde lise öğrencilerini taşıyan servisin takla attı. da bir öğrenci ölürken, 11 öğrenci yaralandı.

'dan Çarşamba yönüne giden 55 C 6076 plakalı öğrenci servisi Dikbıyık Mahallesi Irmaksırtı mevkisinde, 55 SE 808 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra aydınlatma direğine çarparak karşı şeride geçti. Çarşamba'dan Samsun yönüne giden 55 LS 221 plakalı otomobille çarpışan öğrenci servisi devrildi.

BİR ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ
da 2'si ağır 12 öğrenci yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çarşamba ve Samsun'daki hastenelere sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan öğrencilerden Batuhan Yılmaz kurtarılamadı.





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