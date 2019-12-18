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  • 18.12.2019 10:34
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 10:34

Son dakika: 'de 132 düzensiz yakalandı

Son dakika haberi... 'in Çeşme, Menderes ve Urla ilçelerinde 132 düzensiz yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yurt dışına kaçacaklardı! Yakalandılar

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığı yapan düzensiz lere yönelik denetim yaptı.

Çeşme, Menderes ve Urla ilçelerindeki denetimlerde 58 , 60 , 7 Kongo, 3 Orta Afrika, 2 Togo ve 2 Mali uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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