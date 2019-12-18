18 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Sayısal Loto oyununun 1280'inci çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 3 milyon 166 bin 35 liralık ikramiyenin sahibi oldu. Çekilişlerin yapılmasının ardından on binlerce kişi 18 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını merak ediyor. Peki, bu hafta hangi numaralar kazandı? İşte haftanın kazanan numaralarının listesi...

18 ARALIK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto sonucu: 1 - 6 - 13 - 24 - 25 - 37