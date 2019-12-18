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  • Son Güncelleme: 18.12.2019 22:22

18 Aralık sonuçları sorgulama: MPİ tarafından duyuruldu!

Bugün bayilerden loto oynayan on binlerce kişi akşam saatlerinden itibaren çekiliş sonuçlarını araştırıyor. Saat 21.45'teki çekilişlerin ardından 18 Aralık duyuruldu. Çekilişte 6 bilen 1 kişi, 3 milyon 166 bin 35 liralık ikramiye kazandı. Çekilişin ardından Sayısal Loto oynayan vatandaşlar heyecanla sonuçları araştırıyor. İşte ...

18 Aralık Sayısal Loto sonuçları duyuruldu!

18 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Sayısal Loto oyununun 1280'inci çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 3 milyon 166 bin 35 liralık ikramiyenin sahibi oldu. Çekilişlerin yapılmasının ardından on binlerce kişi 18 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını merak ediyor. Peki, bu hafta hangi numaralar kazandı? İşte haftanın kazanan numaralarının listesi...

18 ARALIK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto sonucu: 1 - 6 - 13 - 24 - 25 - 37

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