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  • 16.12.2019 09:10
  • Son Güncelleme: 16.12.2019 09:10

'de 113 yakalandı!

'in Seferihisar ve Urla ilçelerinden yasa dışı yollarla ve lar ile yurt dışına çıkmaya çalışan 113 , ekiplerince yakalandı.

İzmir'de 113 kaçak göçmen yakalandı!

Geçen cuma günü, Seferihisar ilçesi Doğanbey Burnu açıklarında ta bir grup göçmenin yasa dışı geçiş yaptığı ihbarı üzerine ekipleri harekete geçti.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından yeri tespit edilerek durdurulan lastik botta 53'ü , 13'ü ve 1'i uyruklu olmak üzere 67 yakalandı. 20'si erkek, 16'sı kadın, 31'i çocuk göçmer grubu, kıyıya getirildi.

Aynı gün, Urla ilçesi Zeytineli açıklarında bir grup göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye giden ekipler tarafından durdurulan fiber teknede Afganistan uyruklu 46 göçmen yakalandı. 10'u erkek, 11'i kadın, 25'i çocuk olan grup da kıyıya getirildi. Her iki operasyonda yakalanan 113 göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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