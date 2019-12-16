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  • 16.12.2019 15:39
  • Son Güncelleme: 16.12.2019 15:39

Güngören'de tekstil atölyesi alev alev yandı

İstanbul Güngören'de 4 katlı binanın nda bulunan tekstil atölyesinde çıktı. Alev alev yanan atölye itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Güngören'de tekstil atölyesi alev alev yandı

Güngören Sanayi Mahallesi Erkaya Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın nda bulunan tekstil atölyesinde bilinmeyen bir nedenle çıktı. İşçilerin üretim yaptığı sırada çıkan yangın bir anda tüm çatı katını sardı. Alevleri görenler durumu itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve tedbir amaçlı ambulans gönderildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekibi alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü.

Yangın sırasında çatı katında bulunan işçiler kendi imkanlarıyla binadan çıkarken, atölyede hasar oluştu.



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