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  • Son Güncelleme: 15.12.2019 09:12

'den İstanbul ve 12 il için son dakika sağanak yağış uyarısı! 15 Aralık 2019

Son dakika tahminleri tarafından yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yayınlanan tahminlerde İstanbul başta olmak üzere 13 ile sağanak yağış uyarısı yapıldı. Peki bugün İstanbul, Bursa, Ankara, Adana, Antalya ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Antalya, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Muş, Şırnak ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Erzurum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

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