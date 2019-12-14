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Yine Palu yine olay! , çocukları koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş

'de 11 yıl önce kaybolan 2 kişiyi öldürmekle suçlanan Palu ailesinin damadı , iddiaya göre kadın memurları, çocuklarının koruma altına alınması sonrası "İki gün içinde çocuklarımı teslim etmediğiniz takdirde K., S. ve G.'yi elimdeki silahla vuracağım" diye tehdit etti. Kendisine dava açıldı. 3 yıla kadar hapis cezası istenen Ustael, "Zarar verme amacım yoktu istesem direk kafalarına sıkardım" dedi.

Yine Palu yine olay
Kocaeli'de 11 yıl önce kaybolan 2 kişiyi öldürmekle suçlanan Palu ailesinin damadı Tuncer Ustael, iddiaya göre kadın memurları, çocuklarının koruma altına alınması sonrası "İki gün içinde çocuklarımı teslim etmediğiniz takdirde K., S. ve G.'yi elimdeki silahla vuracağım" diye tehdit etti. Kendisine dava açıldı. 3 yıla kadar hapis cezası istenen Ustael, "Zarar verme amacım yoktu istesem direk kafalarına sıkardım" dedi.

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