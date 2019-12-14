11 yıl önce kaybolan 2 kişiyi öldürmekle suçlanan Palu ailesinin damadıiddiaya göre kadın memurları, çocuklarının koruma altına alınması sonrası "İki gün içinde çocuklarımı teslim etmediğiniz takdirde K., S. ve G.'yi elimdeki silahla vuracağım" diye tehdit etti. Kendisine dava açıldı. 3 yıla kadar hapis cezası istenen Ustael, "Zarar verme amacım yoktu istesem direk kafalarına sıkardım" dedi.