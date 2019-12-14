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  • 14.12.2019 09:32
  • Son Güncelleme: 14.12.2019 09:34

’ta gıda si şüphesi: 18 lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı

’ın Reşadiye ilçesinde bir okulun pansiyonunda kalan 18 lise öğrencisi gıda si şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tokat'ta 18 öğrenci yemekten zehirlendi

Reşadiye Borsa İstanbul Fen Lisesi Yatılı Pansiyonunda dün akşam saat 22.00 sıralarında 18 öğrenci mide bulantısı, baş dönmesi ve karın ağrısı şikâyetiyle Reşadiye Devlet Hastanesi Acil Servisine başvurdu. Öğrenciler, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle tedavi altına alındı.
Tedavilerinin ardından 6 öğrenci taburcu edilirken, kontrol altında tutulan 12 öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Reşadiye Kaymakamlığına vekâleten bakan Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, İlçe Müdürü Mehmet Fedakartürk, Okul müdürü Mustafa Elmas ve idari personel ile hastanede toplantı yaparak olayla ilgili bilgi aldı. Reşadiye Belediye Başkanı 'da hastaneye giderek öğrencilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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