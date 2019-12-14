Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabında yer alan bilgiye göre, saat 05.41'de Kuşadası Körfezi (Menderes) açıklarında 3.7 büyüklüğünde yer sarsıntısı yaşandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabında yer alan bilgiye göre, saat 05.41'de Kuşadası Körfezi (Menderes) açıklarında 3.7 büyüklüğünde yer sarsıntısı yaşandı.
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