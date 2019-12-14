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  • 15.12.2019 06:42
  • Son Güncelleme: 15.12.2019 06:42

: 'de korkutan

'tan edinilen bilgiye göre Kuşadası Körfezi'nde saat 05.41'de 3,7 büyüklüğünde bir meydana geldi. Deprem ve Aydın gibi illerden hissedilirken, ilk belirlemelere göre can kaybı yada maddi hasar meydana gelmedi.

İzmir'de korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () Twitter hesabında yer alan bilgiye göre, saat 05.41'de Kuşadası Körfezi (Menderes) açıklarında 3.7 büyüklüğünde yer sarsıntısı yaşandı.

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