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  • 14.12.2019 15:04
  • Son Güncelleme: 14.12.2019 15:28

Son dakika haberi: 'daki fabrikada korkutan patlama! Dumanlar yükseliyor...

Son dakika haberine göre 'ın Payas ilçesindeki 'nda () patlama meydana geldi. Fabrikadan dumanlar yükselirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

'nın 4'üncü fırınında iddiaya göre hammadde eritildiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK
Patlamanın ardından fabrikadan dumanlar yükselirken, çıkan yangına 'in itfaiye ekipleri ile işçiler müdahale etti. Olayla ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

İşte patlamadan kareler:



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