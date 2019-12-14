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'de 'Komşuluk' köprüsü

'nin 'nde bulunan 'ndeki apartmanda yaşayanlar, binalardan birinde çıkması halinde ne yapılabileceğini düşünüp, ilginç çözüm geliştirdi. 13'er katlı binanın çatı katları, olası yangın durumunda kaçış yolunu oluşturmak için biri 7, diğeri 10 metre uzunluğundaki demir köprülerle birbirine bağlandı.

Komşuluk köprüsü
Rize'nin 'nde bulunan 'ndeki apartmanda yaşayanlar, binalardan birinde çıkması halinde ne yapılabileceğini düşünüp, ilginç çözüm geliştirdi. 13'er katlı binanın çatı katları, olası yangın durumunda kaçış yolunu oluşturmak için biri 7, diğeri 10 metre uzunluğundaki demir köprülerle birbirine bağlandı. Apartmanlarda yaşayanlar, kestirme olduğu için yangın köprüsünü kullanarak, komşularına misafirliğe gidip gelmeye başladı.

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