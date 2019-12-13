Son dakika: Şişli'de 6 katlı binada çökme meydana geldi

Şişli Gülbağ Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın çatısında çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Moloz parçaları sokağa saçıldı. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı.
Ayrntılar geliyor...
Şişli Gülbağ Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın çatısında çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Moloz parçaları sokağa saçıldı. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı.
Ayrntılar geliyor...
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