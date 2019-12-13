Son dakika: Şişli'de 6 katlı binada çökme meydana geldi Son dakika haberine göre Şişli Gülbağ Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın çatısında çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Moloz parçaları sokağa saçıldı. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı.

Şişli Gülbağ Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın çatısında çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Moloz parçaları sokağa saçıldı. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı. Ayrntılar geliyor...

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