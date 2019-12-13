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  • 13.12.2019 14:03
  • Son Güncelleme: 13.12.2019 14:03

'de 25 yakalandı!

'de yasa dışı yollarla 'a gitmek isteyen 25 yakalandı. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından 'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'de 25 kaçak göçmen yakalandı!

'nin ilçesinde, yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 25 yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Gülpınar köyü Kumbağ Limanı mevkisindeki ağaçlık alanda saklanan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 25 kaçak göçmeni yakaladı.

Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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