Kocaeli Kandıra'da Necmi D, parasını alamadığını iddia ettiği berber K.C.'nin dükkanını elinde bidon ve tüfek ile bastı. Bidondaki benzini dökerek dükkanı yakmaya çalıştı. Berber, kaçarak dükkandan uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda özel harekat polisi, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 saat dükkana kimseyi yaklaştırmayan Necmi D, uzun uğraşların ardından teslim oldu.
- Yaşam
- 12.12.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.