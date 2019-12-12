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'de 3 saatlik rehine krizi

Kandıra'da Necmi D, parasını alamadığını iddia ettiği berber K.C.'nin dükkanını elinde bidon ve tüfek ile bastı. Bidondaki i dökerek dükkanı yakmaya çalıştı. Berber, kaçarak dükkandan uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda özel harekat polisi, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 saat dükkana kimseyi yaklaştırmayan Necmi D, uzun uğraşların ardından teslim oldu.

3 saatlik rehine krizi
Kocaeli Kandıra'da Necmi D, parasını alamadığını iddia ettiği berber K.C.'nin dükkanını elinde bidon ve tüfek ile bastı. Bidondaki i dökerek dükkanı yakmaya çalıştı. Berber, kaçarak dükkandan uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda özel harekat polisi, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 saat dükkana kimseyi yaklaştırmayan Necmi D, uzun uğraşların ardından teslim oldu.

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