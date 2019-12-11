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  • 11.12.2019 14:01
  • Son Güncelleme: 11.12.2019 14:01

'da kaçakçılığı operasyonu

merkezli 4 ilde, düzensiz lerin çıkışını organize ettikleri iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı. Ayrıca 110 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Bodrum Grup Amirliği ekipleri, düzensiz leri yasa dışı yollarla çıkarmaya çalıştıkları öne sürülen bir grubu tespit etti.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, , , ve 'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde bulunan çok sayıda can yeleği ve şişme botun yanı sıra, kısa namlulu ruhsatsız tüfek ve 6 tekneye el kondu.

Operasyon anı polis ekiplerince görüntülendi.

Ayrıca, farklı zamanlarda yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 110 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

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