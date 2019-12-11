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  • 11.12.2019 12:06
  • Son Güncelleme: 11.12.2019 12:16

'da gizli buzlanma faciaya neden oldu! Ölüler ve yaralılar var

Devrekani'de ilçesinde gizli buzlanma nedeniyle bir araç ile kamyon kaza yaptı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

'nun Devrekani ilçesinde gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen nda ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.
Kaza, Kastamonu Devrekani yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 37 BF 334 plakalı araç ile kamyon gizli buzlanma nedeniyle kaza yaptı. Meydan gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda da yaralının olduğu öğrenildi.

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